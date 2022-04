Présidentielle : que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen en matière d'écologie ?

Quant à Marine Le Pen, elle fustige régulièrement une "écologie punitive" pour lui préférer le "localisme", "la production et la consommation sur place" en recourant aux circuits courts, comme elle le décrivait lors de son meeting jeudi à Avignon. Elle y promettait de "préserver notre modèle social et en même temps préserver notre planète". Plus tôt, la candidate RN s'était aussi défendue de vouloir sortir de l'accord de Paris, en faisant valoir sa volonté "d'abandonner le plus possible des énergies fossiles".

Parmi les mesures qu'elle met en avant, "procéder au développement des énergies renouvelables, hydroélectricité et géothermie", et "relancer la filière nucléaire" en construisant des réacteurs de 4e génération, ainsi que "des micro-centrales". Elle projette en revanche de démanteler les parcs éoliens déjà existants et mettre fin aux subventions à la filière.

Sur d'autres volets, la députée du Pas-de-Calais propose "une aide spécifique au maintien de la biodiversité et des paysages ruraux par prime à l’exploitation pour maintien ou restauration des haies, des surfaces humides, des bois et bocages", d'après son programme. Elle souhaite également contrôler les élevages industriels, et confiera à la cellule Déméter de la gendarmerie, destinée à protéger les exploitations des agriculteurs, une mission "au service du bien-être animal et de la protection des modes d’exploitation traditionnels".

Au regard des ONG environnementalistes, son programme n'obtient, lui aussi, que des cartons rouges. Il lui est surtout reproché des lacunes en matière d'agriculture plus durable. Elle propose aussi de baisser la TVA sur les énergies, mesure "néfaste" pour le climat selon les associations. Elles soulignent par ailleurs que la réduction des émissions de gaz à effets de serre dans le domaine des transports n'est pas la priorité de la candidate.