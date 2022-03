Présidentielle : que disaient les sondages à vingt jours du premier tour en 2017 ?

En 2017, Ifop plaçait Jean-Luc Mélenchon à 16% et OpinionWay/Orpi à 16,5%. Ces intentions de vote sont donc plus élevées que celles que le candidat insoumis obtient aujourd'hui. Reste qu'il n'occupait alors que la quatrième place, dépassé par Marine Le Pen, François Fillon - donné entre 18,5 et 20% - et Emmanuel Macron. Malgré des sondages plus favorables que ceux d'aujourd'hui, le député n'était pas en mesure de se qualifier pour le second tour.