Présidentielle : que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur la démocratie et les institutions ?

La candidate du RN milite aussi pour l'instauration d'un septennat non renouvelable. Le mandat du président de la République était passé de sept à cinq ans à partir de l'élection présidentielle de 2002, après un "oui" écrasant lors d'un référendum deux ans plus tôt. Selon elle, cette mesure "rendra à la fonction présidentielle son prestige, et au président sa capacité d'une action longue" et permettra de le "débarrasser d'une obligation de campagne électorale permanente".

Emmanuel Macron s'est aussi dit "plutôt favorable" au retour au septennat, "un bon rythme pour la présidentielle", selon lui. Il a affirmé auprès du Point qu'"un septennat avec des midterms (élections de mi-mandat américaines, ndlr) séparerait par exemple mieux l’exécutif gouvernemental de la part d’exécutif présidentiel". "Le septennat me paraissait être une bonne option, mais il ne vaudra pas pour le mandat qui vient", a-t-il toutefois nuancé sur France 2 ce mardi.

Contrairement à Marine Le Pen, il ne souhaite pas, par ailleurs, que ce mandat soit renouvelable : "Quand on croit à la souveraineté populaire, je ne vois pas pourquoi on dirait aux gens que c'est impossible de renouveler. On peut le limiter dans le temps, mais le limiter à une fois, c'est étrange", a-t-il justifié.