Présidentielle : que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur l'Otan ?

Il s'était démarqué par une proposition à contre-courant de la majorité des candidats pendant la campagne du premier tour : Emmanuel Macron ne souhaite pas quitter le commandement intégré de l'Otan, qui fixe les stratégies et les fait appliquer dans les opérations sur le terrain.

Pour autant, le président-candidat ne s'est pas privé de la critiquer au cours de son mandat. Fin 2019, il s'était inquiété d'une "mort cérébrale de l’Otan", due d'après lui à une absence de "coordination de la décision stratégique des États-Unis avec les partenaires de l’Otan" mais aussi "une agression" turque en Syrie. Des propos critiqués au sein de l'Alliance, mais qu'il avait maintenus, s'en prenant même à nouveau à la Turquie en mai 2021.

Depuis, l'Otan a reçu "un électrochoc" qui l'aurait tiré de cette léthargie, a assuré le chef de l'État fin mars. Selon lui, le conflit en Ukraine aurait permis à l'Alliance de retrouver "une clarification stratégique", "en la ramenant aux conflictualités de ses origines". Depuis le début du conflit, il a renforcé la participation de la France dans l'organisation.

En parallèle, le candidat marcheur vise aussi une autonomie stratégique de l'Europe en renforçant la défense de l'UE, mais sans remplacer l'Alliance. Dans une tribune publiée en 2019, le chef de l'État proposait déjà de rédiger "un traité de défense et de sécurité", qui prévoyait entre autres l'"augmentation des dépenses militaires", une "clause de défense mutuelle rendue opérationnelle", et un "Conseil de sécurité européen". Le tout, toujours "en lien avec l’Otan et nos alliés européens".