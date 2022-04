Présidentielle : que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur la fiscalité ?

L'élection présidentielle 2022 ne déroge pas à la règle des promesses de baisses d'impôts. Avant le premier tour, les douze prétendants à l'Élysée avaient déjà multiplié les propositions pour réduire la fiscalité des ménages et des entreprises. Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les deux qualifiés pour le second tour, ne sont pas en reste. TF1info fait le point sur les programmes fiscaux des deux candidats.