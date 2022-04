Présidentielle 2022 : que proposent les candidats sur l'Europe ?

Les huit autres candidats sont plus hostiles à l'UE. Dans son "plan A", Jean-Luc Mélenchon "propose aux États et aux peuples européens la rupture concertée avec les traités actuels". En cas d'échec, le candidat de l'Union populaire se prépare à un véritable bras de fer. "Nous appliquerons dans tous les cas immédiatement notre programme au niveau national en assumant la confrontation avec les institutions européennes (plan B). Nous utiliserons pour cela tous les leviers pour faire valoir notre position au Conseil européen et désobéirons aux règles bloquantes à chaque fois que c'est nécessaire."

Fabien Roussel souhaite, lui, "engager les discussions pour un processus de rupture avec les traités européens actuels, dans l'objectif de construire une Union nouvelle". Sur le plan budgétaire, le candidat communiste entend rompre avec la règle des 3% de déficit.

En 2017, Marine Le Pen avait annoncé son intention de sortir la France de l'Union européenne et de l'euro. Cinq ans plus tard, elle ne propose plus une telle mesure, mais reste hostile à l'UE. La candidate du Rassemblement national souhaite qu'une "Alliance européenne des Nations" prenne "progressivement" la place de l'Union européenne, "à moyen terme". Il s'agirait d'une "Europe des coopérations qui viendrait mettre un terme au projet de ceux qui veulent faire de l'UE un super-État fédéraliste chargé d'idéologie".

De son côté, Éric Zemmour insiste sur sa volonté de "réorienter la construction européenne vers une Europe des Nations qui respecte les souverainetés nationales". Avec pour objectif de "reprendre le contrôle de nos frontières et de notre politique migratoire". Le candidat de Reconquête! propose aussi d'instaurer "la supériorité des nouvelles lois nationales sur tout texte international antérieur".

L'Europe des Nations est également au programme de Jean Lassalle. Le candidat Résistons appelle à "une France souveraine" en Europe. Il souhaite "revoir la participation financière de la France au budget européen", "débattre et voter au Parlement toute législation d'origine européenne", ou encore "retirer à la Commission européenne la mission de représenter la France dans les traités de protection des investissements internationaux".

Nicolas Dupont-Aignan va plus loin. Il est le seul candidat à proposer un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Il souhaite la quitter pour la remplacer "par un nouveau traité instituant une communauté des Nations libres et des projets à la carte".