Présidentielle : que proposent les candidats sur le logement ?

Pour enrayer la crise du logement, Emmanuel Macron aspire à construire 80.000 logements par an, Jean-Luc Mélenchon en propose 200.000, Valérie Pécresse en chiffre 500.000. Pour y parvenir, la candidate des Républicains réfléchit à raccourcir le délai de recours pour les constructions à 6 mois maximum et à réduire la TVA sur la construction de 10 % à 5,5 %. Marine Le Pen et Yannick Jadot songent à réhabiliter des logements vacants : la première compte faire de l’État une centrale d’achat qui réaliserait des travaux avant de revendre à des prix symboliques, tandis que le second souhaite transformer des bureaux en logement. Nicolas Dupont-Aignan se concentre sur les logements ruraux et table également sur un fond public pour l’habitat pour acquérir des bâtisses en mauvais état. Anne Hidalgo préfère s’appuyer sur la Caisse des dépôts et imagine une foncière publique capable d’agir sur l’ensemble du territoire.

Par le passé, des candidats ont promis, en vain, qu'il n'y aura plus de sans-abri à la fin de leur mandat. Pour cette élection, mes ambitions sont moindres. Seul Jean-Luc Mélenchon s’est doté d’un "plan 0 sans-abri" : l’insoumis veut mettre à disposition d’anciens hôpitaux et casernes, réquisitionner dans le parc hôtelier touristique des grands groupes et préconise le retour des pensions de famille. Il chiffre ce plan à 3,7 milliards d’euros par an. Fabien Roussel cherche également à s’appuyer sur 1 000 pensions de famille, des structures d'environ 25 logements pérennes permettant à des personnes sortant de la rue de retrouver un toit et un accompagnement social de qualité. De son côté, Emmanuel Macron veut mettre fin à la "gestion au thermomètre", consistant à ouvrir des places en hébergement d'urgence à l'automne pour les fermer au printemps. Il en existe à ce jour 200.000 en France, mais le président candidat ne précise pas comment il les remplacerait.