Élection présidentielle : que risquent les particuliers s'ils diffusent des messages politiques avant 20 heures ?

Les électeurs sont surtout susceptibles de partager leur avis sur les réseaux sociaux, mais sur le principe, ils sont soumis aux mêmes consignes, au même titre que les autorités publiques et les médias. "Les citoyens ne sont pas non plus exemptés du respect de ces règles. Il est donc préférable de s’abstenir de toute activité de propagande la veille et le jour du scrutin", précise le Conseil Constitutionnel sur son site.