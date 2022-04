Présidentielle : quel bilan pour la campagne d'entre-deux-tours qui s'achève ?

Si ces deux dernières semaines de campagne ont été un peu plus "normales", c’est peut-être parce que le président-candidat, Emmanuel Macron, a plus été candidat que président. Le chef de l’État s’est beaucoup plus impliqué : il s’est déplacé sur le terrain aux quatre coins de la France ; a organisé un grand meeting à Marseille, retransmis sur toutes les chaines d’information le samedi 16 avril ; a été omniprésent dans les médias, où avec ses soutiens il a essayé de mieux expliquer un projet qui était encore flou et incomplet.

Marine Le Pen, elle, a poursuivi sa course de fond, la candidate du Rassemblement national étant en campagne active depuis de nombreux mois. Elle non plus n’a pas fait l’économie de déplacements au plus près des Français ou d’interventions dans les médias, même si ses meetings, organisés la semaine en fin de journée, ont été moins visibles que ceux de son adversaire. Mais comme pour Emmanuel Macron, cet entre-deux-tours aura été pour elle l’occasion de quelques revirements sur des points importants de son programme.