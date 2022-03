Présidentielle : quel protocole sanitaire pour aller voter ?

Si aucune preuve de vaccination ou de certificat de rétablissement ne pourra être exigé aux électeurs et personnes participant à l'organisation du scrutin, et puisque le nombre de personnes par bureau de vote ne pourra pas être limité, le ministère préconise toutefois d'en réguler l'accès et d'en séparer l'entrée et la sortie "pour éviter les situations de grande promiscuité". Aussi, si le port du masque ne sera pas obligatoire, Beauvau recommande aux personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles, aux personnes symptomatiques, aux cas contacts à risque et aux personnes ayant été dépistées positives au Covid-19 jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement de le porter.