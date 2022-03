Présidentielle : vote blanc, vote nul, abstention... Quelle différence ?

C'est un thème récurrent des campagnes électorales, et en particulier de cette élection présidentielle qui, selon certains instituts de sondage, pourrait être marquée par un absentéisme record chez les électeurs.

L'abstention consiste, pour un citoyen inscrit sur les listes électorales, à ne pas participer à une élection, qu'il s'agisse d'un acte volontaire ou d'un oubli ou encore d'une incapacité à se rendre aux urnes sans avoir anticipé cette situation au moyen d'une procuration. Elle est mesurée à plusieurs reprises le jour du scrutin, souvent à la mi-journée et à la fermeture des bureaux de vote, en rapportant le nombre de personnes inscrites sur les listes, mais qui ne se sont pas présentées, au nombre total d'inscrits.

L'abstention est considérée depuis longtemps comme un indicateur de vitalité démocratique : une très faible participation peut s'interpréter comme un désintérêt pour le scrutin concerné, le refus des alternatives proposées ou le sentiment que les dés sont joués avant même l'élection.

Lors des élections présidentielles, le taux d'abstention au premier tour est passé de 15,2% en 1965 à 22,23% en 2017, avec un pic en 2002 (28,4%) qui avait contribué à l'élimination du socialiste Lionel Jospin. L'abstention est souvent plus faible au second tour, sauf en 1965, en 1969 et en 2017. Selon notre baromètre quotidien Ifop Fiducial, 29% des électeurs envisagent de ne pas voter le 10 avril 2022.