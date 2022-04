Présidentielle 2022 : les pièces justificatives à apporter le jour du vote

Les dimanches 10 et 24 avril, les 48,7 millions citoyens français de 18 ans et plus, inscrits sur les listes électorales, pourront voter pour élire le futur chef de l'État. Avant de vous rendre dans votre bureau, veillez à ne pas oublier les documents nécessaires. Carte électorale, carte d'identité, passeport... Quelles sont les pièces justificatives à fournir avant de pénétrer dans l'isoloir ? TF1info fait le point.