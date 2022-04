Présidentielle : quelles relations Marine Le Pen entretient-elle avec la Russie ?

Depuis le du conflit le 24 février, et à l'approche du second tour, Marine Le Pen tente de faire oublier sa proximité avec la Russie. L'eurodéputé russophile Thierry Mariani n'a ainsi pas été convié pour la rédaction du communiqué condamnant l'invasion. Celui-ci, ainsi que d'autres proches de Marine Le Pen, comme Hervé Juvin, Jean-Lin Lacapelle ou Philippe Olivier s'étaient rendus entre 2020 et 2021 au Kazakhstan et en Crimée, alors que le Parlement n'y avait envoyé personne pour des raisons diplomatiques.

Durant cette campagne, l'équipe du Rassemblement national s'est montrée prudente sur la question. La candidate d'extrême droite a refusé de s'associer à un texte de ses alliés européens fin janvier qui exprimaient leur "solidarité" avec l'Ukraine contre les "menaces russes" mais elle a condamné l'agression russe et a proposé d'accueillir les réfugiés ukrainiens. Le 4 avril dernier, la candidate a malgré tout admis des "crimes de guerre" après la découverte de centaines de corps de civils à Boutcha, dans la banlieue de Kiev.

Alors qu'elle proposait dans son projet présidentiel initial une "entente" militaire avec la Russie, Marine Le Pen a décidé d'y renoncer face à la situation. Cependant, elle refuse toujours de qualifier Vladimir Poutine de "criminel de guerre". Elle maintient également l'idée d'un "rapprochement stratégique entre l'Otan et la Russie", dès que la guerre sera terminée, n'abandonnant pas complètement sa proximité passée avec Moscou.