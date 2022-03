Présidentielle : quels sujets ont été les plus commentés sur les réseaux sociaux la semaine dernière ?

Les expressions et hashtags qui reviennent le plus cette semaine pour parler de la présidentielle sur les réseaux sociaux sont :

#Ukraine, « Poutine », « Zelensky », #StopRussia

La guerre en Ukraine alimente toujours les conversations autour de la présidentielle française, mais dans une moindre mesure puisque le nombre de posts sur le sujet continue de baisser cette semaine. En effet, la guerre en Ukraine représentait 35% des posts publiés sur la campagne lorsqu’elle a débuté fin février contre 9% aujourd’hui.

#ProjetMacron, "programme", "conférence", "réforme du RSA", "retraite"

Le programme d’Emmanuel Macron, présenté jeudi 17 mars lors de sa conférence de presse, cristallise les conversations et représente 7% des messages sur la campagne. Parmi les réformes les plus discutées, nous retrouvons notamment celle sur le RSA, ainsi que celle sur la retraite à 65 ans.

#FaceALaGuerreTF1, "La France face à la guerre"

Diffusée lundi 14 mars sur TF1, l’émission "La France face à la guerre" a agité la campagne sur les réseaux sociaux cette semaine où elle représente 6% des posts. Emmanuel Macron est le candidat dont on parle le plus le soir de l’émission sur Twitter avec 117.100 citations et mentions de son nom, contre 82.205 du côté d’Éric Zemmour, et 58.113 pour Jean-Luc Mélenchon.