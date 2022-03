Présidentielle 2022 : qui sont les principaux soutiens du candidat Macron ?

Emmanuel Macron s'est officiellement lancé dans la course à la présidentielle. Dans une lettre adressée aux Français, et publiée jeudi 3 mars, à 38 jours du premier tour, le président-candidat a annoncé sa volonté de réaliser un second mandat. Pour le soutenir, le chef de l'État sortant peut compter sur le soutien de nombreux élus et personnalités politiques.