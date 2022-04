Présidentielle : comment savoir si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales

Pour avoir la réponse avant ce dimanche 10 avril, rendez-vous sur le site service-public.fr. Il suffit de remplir quelques renseignements avant d'avoir la réponse. Vous devez indiquer si vous votez en France ou à l'étranger, quelle est votre commune de vote, votre nom et vos prénoms, votre sexe et votre date de naissance. Le site vous indique ensuite quelle est votre situation électorale, votre numéro d'électeur, et récapitule dans quelle commune vous êtes inscrit et dans quel bureau. Sur la même page, il est également possible de voir vos procurations et demandes de procurations en cours.