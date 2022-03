Recours au cabinet McKinsey : l'opposition fustige "l'exercice de communication" du gouvernement

"L'État assume parfaitement de recourir à des cabinets de conseil dans certaines circonstances", avait expliqué mercredi soir Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, assurant que la pratique était "répandue", "habituelle" et "utile dans la majorité des cas". Les ministres ont également pointé le fait que le recours aux cabinets de conseil s'était généralisée entre 2007 et 2012, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, mais cela n'a pas retenu les critiques des anciens ministres de ce dernier.

"Je ne suis absolument pas convaincu", a ainsi assuré Xavier Bertrand, soutien de Valérie Pécresse, jeudi matin sur Europe 1. Pour le patron des Hauts-de-France, les ministres "n'ont pas été convaincants". "Sur le dossier McKinsey, ils ne sont pas à l'aise parce qu'ils ne répondent pas aux questions", a-t-il jugé.

Sur LCI, Valérie Pécresse, qui avait eu recours à un cabinet de conseil lorsqu'elle était ministre de l'Enseignement supérieur, a jugé pour sa part que "le gouvernement semble dans cette affaire avoir quelque chose à cacher". "On a l'impression que ce n'est pas transparent et le Sénat a l'air de dire qu'effectivement, il y a des zones d'ombres", a ajouté la candidate LR, qui attend "la transparence".