Présidentielle : Marine Le Pen est-elle arrivée en tête dans la majorité des communes ?

De fait, la prétendante à l'Élysée l'a emporté dans très exactement 20.036 communes, soit 57.12% de l'ensemble des territoires, d'après les résultats définitifs du premier tour publiés sur le site du ministère de l'Intérieur. Au contraire, Emmanuel Macron s'est imposé dans 11.861 communes, sur un total de 35.080. C'est en effet plutôt dans les métropoles, plus densément peuplées, que le président sortant et Jean-Luc Mélenchon arrivent en première ou deuxième position. La candidate du Rassemblement national a même récolté plus de 40% des voix dans près de 4370 communes.

