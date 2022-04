Présidentielle : retraites, environnement, laïcité... Macron multiplie les signaux à gauche

Souvent attaqué sur son bilan environnemental, Emmanuel Macron a laissé entendre à plusieurs reprises cette semaine qu'il pourrait évoluer sur certaines propositions, tenant là encore compte du poids des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot.

Le candidat a confirmé vendredi que les sujets pourraient concerner la qualité de l'air et de l'eau. On sait que ces aspects ont été largement traités par les deux candidats de gauche. Reste à savoir jusqu'où il est prêt à avancer. Par exemple, Yannick Jadot avait inclus dans son projet des mesures visant à durcir et élargir les normes en matière de qualité de l'air, à traduire "le droit à l'environnement sain" dans l'ensemble des réglementations ou encore à généraliser les capteurs de CO2 et à intégrer la qualité de l'air dans les diagnostics techniques obligatoires des logements. De son côté, Jean-Luc Mélenchon promettait d'introduire une "règle bleue" pour l'eau identique à la "règle verte" - ne pas prendre à la nature davantage qu'elle ne peut reconstituer - ou encore de créer un haut-commissariat à l'eau pour organiser une gestion publique de l'eau.

À ce titre, Emmanuel Macron tiendra son prochain meeting ce samedi à Marseille, fief de Jean-Luc Mélenchon, où le président sortant avait tenu un discours sur l'avenir de la mer Méditerranée en septembre dernier.

Lundi dernier, le candidat avait également cité le travail et la pauvreté parmi les pistes possibles. Des thèmes sur lesquels ses anciens concurrents de gauche ont, là encore, multiplié les propositions au cours de la campagne.