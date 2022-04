Port du voile, Russie... Ce qu'il faut retenir du face-à-face entre Jordan Bardella et Olivier Véran sur LCI

Ce lundi 18 avril, à deux jours du débat du second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Olivier Véran et Jordan Bardella, soutiens des finalistes, se sont livrés à un face-à-face sur LCI. Pendant près d'une heure et demie, le ministre de la Santé et le président du Rassemblement national (RN) par intérim ont évoqué les sujets d'actualité et détaillé les programmes des deux finalistes de l'élection présidentielle.