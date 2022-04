Le salaire du patron de Stellantis "choque" Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Si tout oppose Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les deux finalistes de l'élection présidentielle ont trouvé un sujet d'accord. Le patron du groupe automobile Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat...), Carlos Tavares, devrait toucher un total de 19 millions d'euros à la suite des bons résultats de son entreprise en 2021, et ce malgré l'opposition d'une majorité d'actionnaires.

Interrogé sur ce sujet sur France info, le candidat Macron estime que ce montant est "inadmissible", "choquant" et "excessif". Le président sortant milite pour des plafonds de rémunération, adoptés à l'échelle du continent. "Stellantis a son conseil d'administration et sa gouvernance aux Pays-Bas", rappelle-t-il. "Il faut mener ce combat pour que les rémunérations ne puissent plus être abusives, exactement comme nous l'avons fait pour lutter contre l'évasion fiscale. Il faut se donner des plafonds, sinon la société explose. Les gens ne peuvent pas avoir des problèmes de pouvoir d'achat et voir ces sommes. Nous sommes sur des montants astronomiques, nous devons pouvoir mettre un plafond."