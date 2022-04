Changer la Constitution en évitant le Parlement : Marine Le Pen le souhaite, mais est-ce possible ?

Pourquoi Marine Le Pen voudrait-elle procéder par référendum ?

Sollicitée par TF1info, Sophie de Cacqueray rappelle que la procédure habituelle pour faire évoluer la Constitution "est décrite par l'article 89 de cette même Constitution". Maîtresse de conférences en droit public à l’université d’Aix-Marseille et codirectrice des études parlementaires et législatives, elle incite à le relire attentivement. Le texte met en effet en avant le fait que la version remaniée est soumise "au Parlement convoqué en Congrès", et que "le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés". Il est toutefois possible, comme le souhaite Marine Le Pen, de procéder par référendum. Le peuple est alors sollicité.

Quel est l'intérêt d'opter pour cette voie, du point de vue de Marine Le Pen ? On peut y voir une manière de contourner une opposition sénatoriale, la chambre haute étant aujourd'hui dominée par Les Républicains. Le tout en s'appuyant sur les citoyens pour tenter de légitimer une telle démarche.