Présidentielle : pouvoir d'achat, retraites, impôts... Comparez les propositions de Macron et Le Pen

Plus globalement, deux visions s'affrontent sur les sujets liés à l'environnement et à l'écologie. Emmanuel Macron, critiqué par la gauche pour son "inaction", revendique un bilan et promet d'aller plus loin, notamment sur la qualité de l'air et de l'eau. Marine Le Pen, de son côté, veut relancer le nucléaire et promet de préserver la biodiversité.

Comparez leurs projets sur l'écologie