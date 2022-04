Présidentielle 2022 : le père d'Emmanuel Macron juge les Français "ingrats" avec son fils

Toutefois, le père du président de la République ne se dit pas d'accord à 100% avec son fils, mais à... 90%. "J'approuve 90% de ce qu'il fait. On n'est jamais d'accord à 100%. Je ne suis pas un adepte d'une secte", indique l'ancien neurologue, se disant "confiant" sur les résultats du second tour de dimanche. "Il a eu beaucoup de mérite à faire front sur tout ce qui lui est tombé sur la tête, notamment le Covid", estime-t-il. Et, depuis le début de la guerre en Ukraine, "il a eu beaucoup de courage" et "il n'y a pas beaucoup de dirigeants européens qui ont fait ce qu'il a fait".