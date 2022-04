Présidentielle 2022 : deux syndicats dénoncent le "danger" du RN pour les travailleurs

Selon les deux secrétaires généraux, le RN n'a "pas changé" et "comme le Front national en son temps, il est profondément ancré dans l’histoire de l’extrême droite française, raciste, antisémite, homophobe, et sexiste". Les deux responsables se décrivent comme des "acteurs engagés qui croient, malgré leurs divergences, à la force du dialogue et à l’action collective pour construire une société plus juste".