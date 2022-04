Présidentielle, second tour 2022 : quels départements ont le plus voté à la mi-journée ?

Certains départements sont plus matinaliers que d'autres, lorsqu'il s'agit de voter. Alors que le taux de participation nationale à la mi-journée est établi à 26,41%, soit en légère hausse par rapport au premier tour, celui-ci est bien plus haut dans le Gers (34,46%), le Jura (34,48%), l'Ain (33,92%), les Landes (32,96%) et la Saône-et-Loire (32,04%), départements où on avait le plus voté à midi, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.