Second tour, J-2 : Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur LCI ce vendredi soir

Il s'agit pour les deux prétendants à l'Élysée des derniers moments pour attirer les électeurs vers les urnes. À compter de 23h59 ce vendredi, les deux candidats et leurs équipes seront astreints au silence jusqu'à 20h ce dimanche et la révélation des résultats (à suivre sur TF1 et LCI). Pour convaincre les derniers indécis, Marine Le Pen s'est déplacée ce vendredi dans le Pas-de-Calais, quand Emmanuel Macron s'est rendu dans le Lot.