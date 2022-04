Où seront placés les candidats ? Qui prendra la parole en premier ? Ce qu'il faut savoir avant le débat Macron-Le Pen

C'est l'un des moments les plus attendus de l'entre-deux-tours : le débat entre les finalistes de l'élection présidentielle. Ce mercredi soir, à partir de 21h, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se feront face, interrogés par Gilles Bouleau (TF1) et Léa Salamé (France 2). Depuis plusieurs jours, les équipes des candidats peaufinent les moindres détails de ce remake de 2017. Ce mardi, quatre tirages au sort ont eu lieu en présence des représentants de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, des deux chaînes, et du gendarme de l'audiovisuel, l'Arcom.