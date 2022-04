Port du voile : quelles sont les positions de Marine Le Pen et Emmanuel Macron ?

Dans son projet initial, Marine Le Pen présentait l’interdiction du port du voile dans l’espace public comme sa priorité dans la lutte contre l’islamisme. Mais samedi dernier, lors d’un déplacement sur le terrain, alors qu’elle cherche à séduire l’électorat de Jean-Luc Mélenchon plutôt défavorable à une telle mesure, la candidate du Rassemblement national a avoué qu’il s’agissait d’un "problème complexe", qu’elle n’était "pas obtuse", et que si elle était élue sa proposition serait débattue à l’Assemblée nationale.

Ce sera à la représentation nationale de définir les contours de la loi, les personnes et types de voiles concernés, indiquent les lieutenants de la candidate depuis. "Le Parlement se saisira de cette question et apportera les réponses pratiques pour qu’effectivement la grand-mère de 70 ans qui porte son petit voile depuis des années ne soit pas concernée, car elle n’est pas la cible. La cible, ce sont les islamistes", a indiqué Sébastien Chenu. Selon Jordan Bardella, le voile "sera interdit dans l’ensemble des bâtiments publics, l’administration, et évidemment on donnera aux chefs d’entreprise la possibilité d’interdire les revendications politico-religieuses". Dimanche sur LCI, le maire de Perpignan Louis Aliot a ajouté que l’esprit de la loi serait de protéger "celles qui subissent une pression" familiale, sociale ou communautaire.