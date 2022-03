Présidentielle : "Les riches nous coûtent trop cher", assure Jean-Luc Mélenchon sur TF1

Jean-Luc Mélenchon veut également faire financer par les plus riches une autre proposition consistant à rémunérer, à hauteur de 1000 euros et sans contrepartie, les étudiants et les élèves des lycées professionnels. "Pour cela, je prends tout ce qu'il y a au-dessus de 12 millions d'euros dans un héritage. 12 millions, ça fait quelques siècles de Smic, ça va... Cela, je peux le donner aux jeunes et les rendre héritiers des progrès de la société." Et le candidat de conclure : "à chaque fois, il y a une recette, une dépense".

Pour le candidat à la présidentielle, "le déficit du budget de l'État est pile-poil égal à l'argent donné au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi" (CICE). "Les riches nous coûtent trop cher. Il faut partager. C'est une situation de crise totale, tout le monde se serre les coudes."