Présidentielle : trois dirigeants européens apportent leur soutien à Emmanuel Macron

Ni le nom de Marine Le Pen ni celui d'Emmanuel Macron n'apparaissent dans la tribune. Et pourtant, ce jeudi, trois dirigeants européens appellent ouvertement les Français à voter contre la candidate du RN, soutenant "le candidat libéral", à savoir Emmanuel Macron.

Dans cet appel publié par Le Monde, Antonio Luis Santos da Costa, Premier ministre socialiste du Portugal, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, président socialiste du gouvernement espagnol et Olaf Scholz, chancelier social-démocrate allemand, s'en prennent aux "populistes" et à "l'extrême droite dans tous nos pays" qui ont "fait de Vladimir Poutine un modèle idéologique et politique".

"Le choix auquel le peuple français est confronté est crucial pour la France et pour chacun d'entre nous en Europe", estiment ces dirigeants. "C'est le choix entre un candidat démocrate, qui croit que la France est plus forte dans une Union européenne puissante et autonome, et une candidate d'extrême droite qui se range ouvertement du côté de ceux qui attaquent notre liberté et notre démocratie - des valeurs fondamentales qui nous viennent directement des Lumières françaises."