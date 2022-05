Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse refuse le don de Nicolas Sarkozy

Le fossé entre Nicolas Sarkozy et la candidate n'a cessé de se creuser pendant la campagne présidentielle. Selon des propos rapportés dans la presse, l'ancien chef de l'État, qui cultive une proximité avec Emmanuel Macron, s'est montré très dur envers la candidate : "Inexistante", "Valérie n'a rien compris", "elle serait bien inspirée de me citer"... Il a même appelé le 12 avril à voter Emmanuel Macron au second tour, sans un mot pour son ancienne ministre. Son nom avait aussi été sifflé par des militants lors du meeting de la candidate porte de Versailles, à Paris.