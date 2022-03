Présidentielle 2022 : Pécresse et Zemmour, deux candidats en quête d'un nouveau souffle

Du côté de sa rivale, la décrue a été moins spectaculaire, mais quasi continue depuis que Valérie Pécresse a remporté le congrès LR en décembre. Au lendemain de sa désignation par les militants, la championne de la droite enregistrait une forte prime au vainqueur, avec 16% des intentions de vote, toujours selon notre baromètre. Mais depuis le pic du 13 janvier (17%), la chute s'est révélée lente et continue, sur fond de polémiques (reprise du concept de "grand remplacement" lors d'un discours), d'un meeting qui a laissé les militants dubitatifs le 13 février à Paris, et d'une série de ralliements à droite au profit d'Emmanuel Macron, que le soutien de l'ancien Premier ministre Edouard Balladur ne semble pas avoir contrebalancé.

Valérie Pécresse a aussi connu, comme Eric Zemmour, un nouveau décrochage au début de l'intervention russe en Ukraine. Malgré un rebond début mars, la candidate accuse une nouvelle chute dont le point de départ correspond, là encore, à l'officialisation de la candidature d'Emmanuel Macron. Elle est aujourd'hui créditée de 12% des intentions de vote, ex-aequo avec Eric Zemmour, et loin derrière Marine Le Pen (18,5%) et Emmanuel Macron (31,5%). Ci-dessous, les courbes comparées des intentions de vote en faveur de Valérie Pécresse (en bleu ciel) et d'Eric Zemmour (en bleu sombre) depuis janvier.