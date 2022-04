Présidentielle 2022 : venir avec son chien, faire un selfie... Qu'a-t-on le droit de faire ou non dans un bureau de vote ?

Le code électoral est clair à ce sujet : "Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote". Se taire empêche les imprudents de donner des indices sur leur vote et garantit donc le secret de l’élection. Le non-respect de cette disposition peut entraîner une amende de 15.000 euros, voire un an d'emprisonnement. Si l’auteur est fonctionnaire, il s’expose à des peines plus lourdes encore. C'est aussi un devoir citoyen : une entrave au secret du vote peut conduire à l'annulation des opérations électorales dans les bureaux concernés.