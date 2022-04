Présidentielle : Fabien Roussel en meeting à Villeurbanne samedi, à suivre sur LCI

Dans cette campagne, Fabien Roussel a fait parler de lui en s’emparant des thèmes du pouvoir d’achat et de la souveraineté industrielle. Il fait chanter la Marseillaise et l’Internationale à la fin de ses discours. Le candidat communiste revendique un positionnement de gauche "populaire, républicaine et laïque". Il dénonce ceux qui appellent au vote "utile et efficace".