Présidentielle : vote dans une église, urne à deux ouvertures... 20.000 votes annulés au second tour

Alors que certains bureaux parisiens avaient dû fermer plus tard que prévu à cause de l'affluence lors du premier tour, à Guinecourt, dans le Pas-de-Calais, et à Glux-en-Glenne, dans la Nièvre, des bureaux ont baissé le rideau bien trop tôt : l'inspecteur du Conseil constitutionnel a pu constater qu'à 13h pour la première commune et à 18h pour la seconde, l'unique bureau avait déjà fermé leurs portes. Un choix "de nature à empêcher des électeurs d'exercer leur droit de suffrage", qui a mené à l'annulation en tout de 68 bulletins.