Présidentielle 2022 : voter Macron, Le Pen ou s'abstenir, vers quoi penchent les étudiants ?

Face au nouveau duel du second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, certains étudiants se révoltent et se mobilisent dans les universités. D'autres ont déjà fait leur choix ou se contenteront de s'abstenir. Mais pour qui penchent les étudiants, et plus généralement les jeunes électeurs ? Que nous enseigne l'issue du premier tour et les dernières intentions de vote ?