Présidentielle 2022 : Yannick Jadot a-t-il anticipé son score inférieur à 5% ?

C’est pourquoi Yannick Jadot a directement appelé aux dons lors de son discours à son QG de campagne, avant même d’appeler à voter pour Emmanuel Macron et faire barrage à l’extrême droite. Peu avant 21h, alors que les résultats définitifs n’étaient même pas encore tombés, le parti EELV a partagé un lien vers le site qui allait rassembler toutes les donations ; "soutenirlecologie.fr".

Arrivé à la 6e position, Yannick Jadot se serait-il montré lucide sur son score ? Il semble en tout cas que son équipe de campagne a fait preuve de pragmatisme au vu des derniers sondages d’opinion, le donnant dans la dernière ligne droite à 5%, voire moins. Un indice pour mesurer le niveau de préparation du camp écologiste : on peut constater, grâce au service de recherches "Who is", que le nom de domaine a été créé le 8 avril 2022 à 10h14… Soit deux jours avant le premier tour.