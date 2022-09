Présidentielle 2027 : Jean-Luc Mélenchon "souhaite être remplacé"

Il souhaitait devenir président de la République en avril dernier, avant de "candidater" pour le poste de Premier ministre au moment des élections législatives. Malgré ses échecs, Jean-Luc Mélenchon ne semble pas avoir envie d'y retourner. Dans un entretien accordé ce mardi au site Reporterre, le chef de file de La France insoumise (LFI) indique vouloir "être remplacé" dans la perspective de la prochaine échéance présidentielle.

Interrogé sur ses intentions pour la succession d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon a été clair. "Oui, c'est ça, en 2027, et pourquoi pas en 2056", a-t-il ironisé. "Vous savez, vous, où vous serez demain matin ? Nous sommes tous mortels, cher ami, et à partir d'un certain âge, la probabilité augmente."

"Je voudrais qu'on arrête de me bassiner avec ça", a ajouté l'ancien député des Bouches-du-Rhône au média en ligne. "Je ne suis pas candidat à la candidature permanente. Je l'ai fait déjà trois fois, parce que la nécessité commandait. Je n'aspire pas à renouveler sans cesse le même rôle."