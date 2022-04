Présidentielle 2022 : 5 choses à savoir sur Jean-Luc Mélenchon

À 70 ans, Jean-Luc Mélenchon est le plus âgé des prétendants à l'Élysée. Au début de sa carrière politique, il milite pour le Parti socialiste, et devient, en 1986, le plus jeune sénateur de France. Une quinzaine d'années plus tard, il entre au gouvernement, et devient ministre de l'Enseignement supérieur de Lionel Jospin, alors Premier ministre de Jacques Chirac. Il quitte le PS en 2008.

Il se présente pour la troisième fois à la présidentielle, après 2012 avec le Front de gauche (11,1%), et 2017 avec la France insoumise (19,58%). Quelques semaines après cette quatrième place, Jean-Luc Mélenchon entre à l'Assemblée nationale en tant que député des Bouches-du-Rhône. Il prend la présidence du groupe "La France insoumise".