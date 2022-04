Présidentielle : 5 choses à savoir sur Yannick Jadot

Yannick Jadot est pour la fermeture des réacteurs nucléaires actuels, dont "une dizaine d'ici 2035". Il souhaite investir 10 milliards d'euros par an pour la rénovation des logements et bâtiments et interdire la vente des véhicules thermiques neufs dès 2030. Il veut mettre fin à l'élevage en cage d'ici 2025 et sortir de l'élevage industriel, diviser par deux les engrais et pesticides de synthèse d'ici 2027 et imposer une alimentation 100% bio et locale dans les cantines. Pour financer la transition écologique il instaurera un ISF climatique. Yannick Jadot souhaite également augmenter le Smic à 1500 euros, embaucher 100.000 infirmiers et infirmières et 65.000 enseignants, légaliser le cannabis, reconnaître le vote blanc et instaurer un septennat non renouvelable pour le président de la République.