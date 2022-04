Présidentielle : à qui pourrait profiter l'indice de participation en hausse à quelques heures du premier tour ?

"Parce que leurs électorats sont plus âgés, plus bourgeois, plus diplômés et plus votants, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Eric Zemmour ont moins à craindre de l'abstention. Contrairement à Marine Le Pen et à Jean-Luc Mélenchon, dont l'électorat, issu de milieux populaires, est plus sujet à l'abstention", explique dans Politis le professeur de science politique Jean-Yves Dormagen. "Les plus mobilisés, ce sont les modérés, des électeurs qui se reconnaissent dans les candidats du centre, principalement Emmanuel Macron aujourd'hui. Auxquels s'ajoutent les libéraux, plutôt élitistes et pro-système."

Pas évident non plus de chercher un indice dans l'autre forte hausse du taux de participation, observée chez les dirigeants d'entreprises indépendants (+4 points, 80%), qui votent en majorité pour la députée du Nord (27%), puis pour le chef de l'État (25%). Là encore, difficile de départager les deux adversaires. Surtout qu'ils sont également au coude-à-coude dans la catégorie connaissant la plus forte chute de son taux d'indice, les chômeurs (-5 points). 24% d'entre eux se prononcent en faveur de Marine Le Pen, idem pour Emmanuel Macron.