À une semaine du premier tour, la chasse aux électeurs indécis

Selon le baromètre quotidien Ifop-Fiducial pour LCI du vendredi 1er avril, 23% des électeurs disent ne pas savoir pour qui voter le 10 avril prochain. Depuis le début de la semaine, ce chiffre oscille entre 76 et 77%, certes aux niveaux les plus hauts observés depuis le début du rolling le 10 janvier dernier. Si 84% des électeurs d'Emmanuel Macron, 82% de ceux de Marine Le Pen et 80% de ceux de Jean-Luc Mélenchon sont sûrs de leur choix, ils ne sont que 75% chez Eric Zemmour et 67% chez Valérie Pécresse. Pour les candidats, la majorité des indécis sont à aller chercher à gauche puisque 56% seulement des sympathisants de Yannick Jadot sont sûrs de leur vote, et 50% de ceux d'Anne Hidalgo.