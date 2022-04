Présidentielle : après la réélection d'Emmanuel Macron, que va faire le gouvernement Castex dans les jours qui viennent ?

Le dernier Conseil des ministres du mandat qui s'achève doit se tenir mercredi 27 avril, date à laquelle le Conseil Constitutionnel proclamera officiellement les résultats du vote. Cette dernière concertation ministérielle "peut adopter un certain nombre de décrets, faire des nominations et, s'il y a encore des ordonnances qui sont en chantier, les faire passer", a indiqué à l'AFP le constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l'université de Lille.

Hormis ce dernier rendez-vous, le gouvernement est limité pendant une semaine à "l'expédition des affaires courantes". Une formule consacrée, dont la première utilisation remonte à la première moitié du XIXe siècle, relevait en 2017 Le Parisien. Cette notion dispose d'une véritable existence juridique, mais n'est pas délimitée par une définition précise. "Les affaires courantes, ce sont celles qui ne supposent aucun avenir, c'est-à-dire tout ce qui relève du quotidien", précisait au quotidien Michel Lascombe, juriste et professeur de droit constitutionnel à Science Po Lille.

Plus aucun projet de loi ne peut être déposé, plus aucun décret ne peut être signé par les ministres, ni de révision de la Constitution lancée. Les ministères continuent de fonctionner, des directeurs d'administration peuvent parapher des arrêtés et des circulaires, mais qui ne nécessitent pas la signature des ministres.

Pour autant, le Premier ministre n'a pas les mains liées en cas d'urgence, par exemple pour déclarer le pays en état de guerre ou en cas d'attentat. "Il pourrait ainsi augmenter les effectifs de police, assigner des personnes à résidence, et même décréter l'état d'urgence", expliquait le spécialiste. Un garde-fou existe : le Conseil d'État. Il peut annuler a posteriori des décisions prises par un chef de gouvernement qui déborderait de ses prérogatives dans cette période.