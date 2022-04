Avec un nouveau parti pro-Macron, des élus socialistes veulent renforcer la jambe gauche de la majorité

L'objectif de ce nouveau parti est de "durer" et "éventuellement présenter des candidats ici ou là aux législatives, en accord avec Emmanuel Macron", explique au journal l'élu, qui a été rejoint par les ex-ministres Thierry Repentin et Juliette Méadel, mais aussi l’ancien patron de la métropole lyonnaise David Kimelfeld, l’ex-député Pascal Terrasse et plusieurs maires.

La nouvelle formation, qui se veut "de gauche, universaliste, proeuropéenne, réformatrice", reconnaît quelques "réticences" avec le gouvernement, mais espère infléchir de futures possibles concertations, par exemple sur la prise en compte des métiers pénibles dans la réforme des retraites ou sur l’instauration de la proportionnelle à l'Assemblée nationale, deux mesures proposées par le président-candidat.

Après avoir rallié Emmanuel Macron début mars, François Rebsamen l'avait accueilli dans sa ville lundi 28 mars pour un de ses rares déplacements de campagne. "Je ne suis pas pour dire que c’est le vote utile à gauche, je suis pour reconnaître que c’est un président utile… ce n’est pas la même chose", avait-il déjà glissé, ajoutant qu'il y avait "de très belles mesures de gauche" dans le programme de l'actuel chef de l'État, "comme le CET (Compte épargne-temps, NDLR) universel et le versement des aides à la source". "Oui, il faut deux jambes pour avancer", avait-il poursuivi, en défendant le projet de porter la retraite à 65 ans.

Le candidat marcheur a pour sa part confirmé depuis Dijon que sa candidature "regroupe" les partisans "du rassemblement pour l'unité du pays derrière les valeurs de la République avec des femmes et des hommes qui viennent de la gauche, du centre, de la droite, de mouvements écologistes, de la société civile", face à "l'extrême droite qui est toujours là".