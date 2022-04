Présidentielle : comment se passe le changement de gouvernement après le second tour ?

Dans les textes, aucune règle ne définit la période à laquelle le nouveau président prend ses fonctions, ni lorsque le Premier ministre sortant doit démissionner. Si l'élection conduit à la reconduction du président en place, effectivement, l'usage voit la démission du gouvernement et du Premier ministre intervenir rapidement, sans attendre la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel.

Ainsi, lors de la réélection de François Mitterrand en 1988, le changement de Premier ministre se fait deux jours après la date du second tour et la veille de la proclamation des résultats des élections. En 2002, lors de la réélection de Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin est nommé Premier ministre à la place de Lionel Jospin dès le lendemain du second tour et deux jours avant la proclamation des résultats officiels.

Dans les deux cas, cependant, le deuxième mandat succède à un mandat de cohabitation, ce qui peut expliquer la mise en place rapide d'un nouveau Premier ministre. Cela ne sera pas le cas d'Emmanuel Macron s'il est réélu. Jean Castex a néanmoins justifié sa démission rapide par une volonté de donner une "impulsion nouvelle" avant les législatives, prévues les 12 et 19 juin. Il est d'usage par ailleurs que le gouvernement démissionne de nouveau au lendemain de ces élections.