Présidentielle : nouvelle passe d'armes entre Sandrine Rousseau et EELV autour d'un clip de campagne

Le tweet a ensuite été supprimé, précisent nos confrères, comme le clip de campagne, qui n'est plus disponible sur la page YouTube de Yannick Jadot. D'après l'entourage du candidat, sollicité par BFMTV, "Eva Joly n’a pas de petit-fils, elle n’a que des petites filles". "Sur le prompteur, c’était écrit 'mes petits-enfants' mais vu qu’elle n’a que des petites-filles, elle a parlé de petites-filles", assure l'équipe du candidat, en assurant qu'il "n'y avait aucune mauvaise intention". "On ne dit pas que les filles devraient être mieux éduquées, on veut parler d’un monde où le consentement serait la règle", ajoute l'entourage.