"Édouard Philippe est le mieux placé" : Gérald Darmanin prêt à soutenir l'ex-Premier ministre en 2027

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, estime que l'ancien Premier ministre Édouard Philippe est "le mieux placé" pour battre Marine Le Pen en 2027. "Je ne rêve pas d'être président de la République particulièrement", a ajouté l'ex-maire de Tourcoing. Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter à l'élection présidentielle lors du prochain scrutin, ayant déjà été élu deux fois de suite.

Il est selon lui "le mieux placé". Gérald Darmanin s'est dit prêt à soutenir l'ex-Premier ministre Édouard Philippe à l'élection présidentielle de 2027, estimant que ce dernier était le plus à même de battre le Rassemblement national. "Je pense qu'il faut soutenir le mieux placé parce que je crois que Madame Le Pen peut gagner l'élection présidentielle, a asséné le ministre de l'Intérieur dimanche soir, lors d'un entretien accordé à Brut. Je pense que c'est dangereux pour notre pays, même si je respecte Madame Le Pen."

"Je souhaite qu'Édouard Philippe puisse porter cela s'il respecte un certain nombre de choses sur lesquelles on peut être d'accord ou pas", a ajouté le locataire de la place Beauvau, sans fournir plus de précisions. Gérald Darmanin avait été membre du gouvernement du maire actuel du Havre lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, entre 2017 et 2020. Il était alors en charge du portefeuille ministériel de l'Action et des Comptes publics.

Fervent soutien de l'actuel président depuis sa prise de pouvoir, Gérald Darmanin fait parfois lui-même figure de potentiel candidat pour le scrutin de 2027. "Je ne rêve pas d'être président de la République particulièrement, a cette fois assuré l'ex-maire de Tourcoing (Nord). Je suis très fier d'être ministre de l'Intérieur à 40 ans." "On ne peut pas dire jamais", a néanmoins avancé le responsable politique, toujours devant la caméra de Brut.

En octobre, Gérald Darmanin avait déjà estimé que le maire du Havre était le "mieux placé" pour candidater à la fonction présidentielle en 2027. Mais il s'était alors aussi questionné sur l'"envie" et sur le "projet" de l'ancien Premier ministre.