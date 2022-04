Emmanuel Macron reconnaît qu'il n'a pas "réussi à endiguer" le vote d'extrême droite

"Les peurs que les gens ont sont parfois légitimes" mais "je veux aller convaincre des gens tentés par les extrêmes pour expliquer en quoi les extrêmes n'apportent pas la bonne réponse", a déclaré le chef de l'État. "Il y a un grand dérèglement dans nos sociétés, écologique, géopolitique, des consciences... Cela crée des peurs", a-t-il dit, mais "la vraie réponse peut parfois prendre du temps". "Quand on a peur des inégalités, je ne crois pas que la réponse soit de revenir à un système complètement fermé mais d'avoir une économie sociale de marché", a-t-il lancé.

Samedi lors de son meeting à La Défense Arena, Emmanuel Macron avait appelé à la "mobilisation générale" contre les "extrémismes" et le "grand rabougrissement", faisant de Marine Le Pen, en progression dans les sondages, sa principale adversaire dans cette élection présidentielle. "C’est le combat du progrès contre le repli, le combat du patriotisme et de l’Europe contre les nationalistes. Les choix d’avril sont simples, au fond", a-t-il résumé à la fin de son meeting, appelant "ceux de la social-démocratie au gaullisme, en passant par les écologistes qui ne [l’]ont pas encore rejoint, à le faire".

Toutefois, jeudi dernier lors d'un déplacement sur le terrain en Charente-Maritime, Emmanuel Macron avait affirmé n'avoir "jamais banalisé le Front national", ancien nom du Rassemblement national utilisé intentionnellement pour montrer que malgré la dédiabolisation entreprise par Marine Le Pen le parti fondé par son père n'a pas changé. "Il y a vingt ans, les médias que vous étiez disaient 'c'est terrible, front républicain'. Les forces politiques républicaines disaient 'jamais'. Il n'y a plus cette réaction-là", a-t-il ajouté, rejetant la faute sur l'ensemble de la société. "Les gens l'ont banalisée, ont détourné le regard. On dit : c'est plus sympathique... alors il ne faut pas s'étonner", a-t-il ajouté.