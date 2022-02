Présidentielle : Fabien Roussel appelle Emmanuel Macron à "descendre dans l'arène"

"Ça sent bon le peuple, et ça fait du bien !" Le candidat PCF Fabien Roussel a pris ce dimanche son premier grand bain de foule à l'occasion du lancement de sa campagne présidentielle à Marseille. Le secrétaire national du parti communiste a donné dans cette ville "populaire à l’image de [sa] campagne" son premier meeting national.

Chauffé à blanc par près de 4000 militants et soutiens ayant fait le déplacement, le député du Nord a appelé Emmanuel Macron "à descendre dans l'arène, à accepter de venir se frotter un peu". "On a eu une campagne sous Pfizer, on ne veut pas d'une campagne sous morphine", a-t-il lancé, après son meeting, devant notre caméra. "Il avait dit : 'Venez me chercher'. Moi je lui dis, 'viens débattre !'".